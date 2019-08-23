Mardin'de gri listeye bir çizik daha!
Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler isimli terörist olduğu kaydedildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos'ta Mardin Savur ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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- Mardin'de gri listeye bir çizik daha!
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