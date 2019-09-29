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29 Eylül 2019 Pazar 16:56:50 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 17:01:40

Mardin'de 28 yıldır husumetli aşiretler barıştırıldı 

Kızıltepe ilçesinde 28 yıl önce Daşi ile Aşiti aşiretleri arasında başlayan husumet, bölgedeki kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonlandı. İki aşiret için bugün Kızıltepe'e barış yemeği düzenlendi. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Daşi ve Aşiti aşireti mensuplarının da bulunduğu 5 bin kişi katıldı. 

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan barış yemeği programı İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptığı dua ile devam etti. Programda konuşan Vali Mustafa Yaman, barışan aşiret mensuplarına teşekkürlerini ileterek, "Bölgemizde artık huzur iklimi hakim. İnşallah bu ailelerimiz de bu huzur ve barışı devam ettirecekler. Öncelikle hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Bu barışta emeği geçen müftümüz olmak üzere bütün büyük aile büyüklerine, aile efratlarına ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"BU ÇABA BUGÜNE NASİP OLDU"

Daşi aşireti adına konuşan Süleyman Çelik ise aşiretler arasında kardeşliğin sürdürülmesi için çaba sarf edeceklerini ifade ederek, "Bir husumetin barışla ve kucaklaşma ile noktalanacağı bir günde bir aradayız. Geçmiş dönemden kaynaklanan bu husumetin barışla sonuçlanmasında emek harcayan çok değerli milletimize, kanaat önderlerimize, aşiret reislerimiz ve ileri gelenlerinin epey çabaları baya oldu. Bu çaba bugüne nasip oldu ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu topluluğun içinde bulunan bütün herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kardeşliğin bu birlikteliğin ilelebet devam etmesi için hepimizin birlikte gayret göstereceğimize barışın çok çok önemli olduğunu bundan sonraki süre içinde bu husumeti geride bırakarak iki aile bir arada beraber ve kardeşçe yoluna devam edeceğine olan inancımı belirtiyorum. Katılımınızdan dolayı tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Aşiti aşireti adına bir konuşma yapan Cemil Çeçen, barışın kardeşliğe sevile olması dileğinde bulunarak, "28 yıllık dargınların barışla sonuçlanması üzerine toplanmış bulunuyoruz. Bu barışın bölgemiz, Türkiye ve İslam âleminin huzur, barış ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi. 

2 TON ET, 6 TON PİRİNÇ VE 3 BİN LİTRE AYRAN İKRAM EDİLDİ

Konuşmanın ardından husumetli iki aile dualar ve salavatlar eşliğinde protokol huzurunda tokalaşıp, sarılarak barıştı. Barışın ardından beraberindekiler öğlen yemeğine katıldı. Barış yemeğinde davetlilere 2 ton et, 6 ton pirinç ve 3 bin litre ayran ikram edildi. 

(DHA)

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