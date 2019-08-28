Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesinden yönetiyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANI ÇETİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili bilgi veren Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin yaptığı ilk açıklamada, "Kıran-2 operasyonunu başlattık. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek. Teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir." dedi. "Operasyonlarda taktiğimiz alan hakimliğini sağlamak" diyen Çeti, komandolarımıza vermiş olduğumuz emir "ara, bul, yok et" dedi.

(AA)