Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'den rüşvet istediği iddia edilen görüntüler savcılıkta!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından başlattığı soruşturma sürüyor.

BAŞSAVCILIK; ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TOGO İKİZ KULELERİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR



Başsavcılığın; 25 milyon lira rüşvet ve irtikap pazarlığının yapıldığı iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasındaki görüntüler ile Sinan Aygün'ün sahibi olduğu TOGO İkiz Kuleleri'ndeki görüntüleri aldığı ve görüntüleri incelediği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de, söz konusu görüntüleri aldığı öğrenildi.

İSTİNAF DİLEKÇESİNİ VEREN VE GERİ ÇEKEN SARAYNAZ KARAHAN'IN İFADESİ ALINDI

Başsavcılığın; soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan'ın da ifadesini aldığı kaydedildi. Karahan'ın, 13 Aralık 2019 tarihinde saat:16.57'de Sinan Aygün'ü haklı bulan istinaf dilekçesi vermiş, aradan 45 dakika geçtikten sonra istinaf dilekçesi geri çekilmişti.

RÜŞVET İSTENDİĞİ İDDİA EDİLEN İKİ YERİN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

12-13 Aralık'ta yaşanan gelişmelerin, görüntülerin incelenmesiyle ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

12 Aralık 2019 saat:15.00'de; Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasında sekiz Meclis üyesiyle toplantı yaptı. Sekiz Meclis üyesinin, Sinan Aygün'e 'Ne vereceksin?' diyerek rüşvet istediği iddia edildi. Sinan Aygün, söz konusu rüşvet talebine kabul etmeyerek toplantıdan ayrıldı.

25 MİLYON LİRANIN SİNAN AYGÜN'ÜN OFİSİNDE İSTENDİĞİ İDDİASI

13 Aralık 2019 saat:15.35'de; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri Haydar Demir ve Berkay Gökçınar, Sinan Aygün'ün ofisine geldi ve Sinan Aygün'den yeniden rüşvet istendiği iddia edildi. Sinan Aygün'ün ifadesiyle rüşvet pazarlığı şöyle gelişti:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir: "Abi bize bir şey söyle de bu rakamı bağlayalım"

Sinan Aygün: "Neyi bağlayalım? Bağlayacağınız nedir? Sizin derdiniz ne?"

Haydar Demir: "25… 25 milyon"

Sinan Aygün: 'Ben Sinan Aygün'sem, ben hayatımda kimseye haraç vermedim. Kimseye para vermedim. Benden bu parayı isteyemezsiniz. Bu parayı verenin…'

25 MİLYON LİRANIN 3-5 MİLYON LİRAYA İNDİĞİ İDDİASI

Sinan Aygün'ün kız kardeşi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Sibel Aygün; ağabeyinin, 25 milyon lira teklifini kabul etmemesinin ardından kendi aracıyla Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'la birlikte giderken, Haydar Demir'in Sinan Aygün'le telefonda görüştüğünü anlatmıştı.

Sibel Aygün; "Haydar Demir, Sinan Aygün'e '3 lira (milyon), 5 lira (milyon) versen olur mu? 10 lira versen olur mu?' dedi. Mansur bey 5 lirayı kabul etmemiş, 'Olmaz' demiş" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİNAF DİLEKÇESİ VEREN VE GERİ ÇEKEN AVUKAT KARAHAN'IN İFADESİ ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan soruşturma kapsamında verdi.

Karahan'ın talimatıyla Mansur Yavaş'ın avukatı Elif Kaltalıoğlu, 13 Aralık 2019 saat:16.57'de istinaf başvurusunda bulundu ve Sinan Aygün'ün mağdur olduğu ifade edildi

Saraynaz Karahan ise, aradan 45 dakika geçtikten sonra 13 Aralık 2019 tarihinde istinaf yolundan vazgeçilmesine yönelik "Acele" başlıklı bir dilekçe hazırladı. Dilekçede özetle; "İstinaf yoluna gidilmesinde idaremizin hukuki menfaati bulunmamakta olup aksine istinaf yoluna gidilmesi halinde idaremiz aleyhine ek külfet getireceği yönünde müşavirliğimiz görüşü hasıldır" denildi.

Yavaş'ın avukatı Elif Kaltalıoğlu da, Saraynaz Karahan'ın yazısını işleme aldı ve hazırlanan dilekçeyi aynı gün Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne sundu.

YAVAŞ, SARAYNAZ KARAHAN ÖNCE SUÇLADI, DAHA SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Mansur Yavaş, Hürriyet Gazetesi'nde 24 Aralık tarihinde yer alan röportajında Saraynaz Karahan'ı eleştirdi ve "Saraynaz Karahan istinaf ediyor. Benim meclis toplantısından gelir gelmez bilgim oluyor. Yanımda tanıklar var, ağzıma geleni saydırdım, 'Sen benim talimatımı nasıl yerine getirmezsin, tersine davranırsın' diye. Hemen anında görevden alıyorum ve anında da teftişe sevk ediyorum. O da o korkuyla gidiyor, istinaftan vazgeçiyor. Hukuk müşaviri hakkında da soruşturma devam ediyor. Yapmayacaktı, benim talimatıma rağmen" ifadelerini kullandı.

"İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN SARAYNAZ HANIMIN GÜNAHIMI ALMIŞIM"

Mansur Yavaş, 25 Aralık tarihinde FOX TV canlı yayınında, "Hukuk Müşavirliği'ne vekaleten bakan hanımın açıkçası günahını almışım. (…) Saraynaz hanımı bir şekilde Sinan Aygün'ün ikna ettiğini düşündüm, günahını almışım, yalan yok. (Saraynaz Karahan'ın istinaf başvurusunu) Sinan Aygün adına o yaptırdı düşünüyorum" iddiasında bulundu.

MÜFETTTİŞLERİN; MECLİS ÜYELERİ VE BÜROKRATLARIN İFADESİNİ ALACAĞI İFADE EDİLİYOR

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına ilişkin müfettişlere bilgi vermişti.

Müfettişlerin; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Sibel Aygün, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar, Grup Başkan Vekili Coşkun Torun ile Coşkun Torun'un odasında rüşvet pazarlığına şahid olduğu iddia edilen sekiz Meclis üyesi, avukatlar Saraynaz Karahan ve Elif Kaltalıoğlu'nun ifadesini alabileceği ifade ediliyor..