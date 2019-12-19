Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu
CHP eski milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski başkanı iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Aygün, Yavaş ile ekibinin TMMOB Mimarlar Odası’na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, aksi halde inşaatını yıkacaklarını söylediğini iddia etti.
Aygün, ‘Yavaş ile ekibinin TMMOB Mimarlar Odası’na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, aksi halde inşaatını yıkacakları’ tehdidi ile karşılaştığını iddia etti. Aygün’ün, Mansur Yavaş ve Coşkun Torun ile avukatlar Ömer Koçak ve Haydar Demir hakkında ‘irtikap suçundan soruşturma ve cezalandırılma’ talebiyle başvuruda bulundu suç duyurusunun detayları ortaya çıktı.
TEKLİFİ REDDETTİ, İNŞAATI MÜHÜRLENDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Torun ve Av. Ömer Koçak’ın, Aygün’e, “Bu iş karşılığında abi sen ne verirsin” dedikleri suç duyurusuna yansıdığı iddia edildi. Konuyu görüşmek üzere 13 Aralık günü düzenlenen ikinci toplantıda ise Av. Haydar Demir’in, 25 milyon TL verilmesi halinde istinafa gidileceğini söylediği; Aygün’ün de teklifi sert bir dille reddetti suç duyuruya yansıdı. Aygün’ün itirazının ardından 16 Aralık’ta inşaatının, ABB Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendiği aktarıldı. Aygün’ün, suç duyurusunda inşaatının, istenilen parayı vermeyince kaçak inşaat muamelesi gördüğünü söylediği öğrenildi.
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- Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu
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