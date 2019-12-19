Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu

  • Bist 100
    110795
  • Dolar
    5,9407
  • Euro
    6,6072
  • Altın
    281,9800
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir
Sosyal medyadaki fotoğraflarla 'estetik' tuzağına dikkat Sosyal medyadaki fotoğraflarla 'estetik' tuzağına dikkat
Konya'daki alzaymır merkezi dünyaya örnek gösterildi Konya'daki alzaymır merkezi dünyaya örnek gösterildi
Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık
Vatandaş İBB önünde toplandı: Ekrem İmamoğlu sözünü tut! Vatandaş İBB önünde toplandı: Ekrem İmamoğlu sözünü tut!
Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu
Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek iddiası Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek iddiası
Yeşilçam'ın 'Tonton' Amcası: Hulusi Kentmen Yeşilçam'ın 'Tonton' Amcası: Hulusi Kentmen
'Troya aşığı' Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor 'Troya aşığı' Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor
Tiyatroya 65 yılını veren Bozkurt Kuruç sahneyi bırakamıyor Tiyatroya 65 yılını veren Bozkurt Kuruç sahneyi bırakamıyor
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3’ü çocuk 5 masum sivil katledildi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3’ü çocuk 5 masum sivil katledildi
İşitme engelli taraftardan 'çirkin ve kötü tezahürat' cezasına tepki İşitme engelli taraftardan 'çirkin ve kötü tezahürat' cezasına tepki
21. yüzyılın yeni savaş kabiliyeti: Askeri nanoteknoloji 21. yüzyılın yeni savaş kabiliyeti: Askeri nanoteknoloji
Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu
Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı
Cristiano Ronaldo kafa golünü 2,5 metre yükseklikten attı Cristiano Ronaldo kafa golünü 2,5 metre yükseklikten attı
Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu
Analiz: Türkiye'nin Libya'yı kurtarma operasyonu Analiz: Türkiye'nin Libya'yı kurtarma operasyonu
İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti
Sakızdaki 5 bin 700 yıllık genetik şifre ortaya çıktı! Sakızdaki 5 bin 700 yıllık genetik şifre ortaya çıktı!
İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 16:14:48 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 16:18:37

Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu

CHP eski milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski başkanı iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Aygün, Yavaş ile ekibinin TMMOB Mimarlar Odası’na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, aksi halde inşaatını yıkacaklarını söylediğini iddia etti.

Aygün, ‘Yavaş ile ekibinin TMMOB Mimarlar Odası’na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, aksi halde inşaatını yıkacakları’ tehdidi ile karşılaştığını iddia etti. Aygün’ün, Mansur Yavaş ve Coşkun Torun ile avukatlar Ömer Koçak ve Haydar Demir hakkında ‘irtikap suçundan soruşturma ve cezalandırılma’ talebiyle başvuruda bulundu suç duyurusunun detayları ortaya çıktı.

TEKLİFİ REDDETTİ, İNŞAATI MÜHÜRLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Torun ve Av. Ömer Koçak’ın, Aygün’e, “Bu iş karşılığında abi sen ne verirsin” dedikleri suç duyurusuna yansıdığı iddia edildi. Konuyu görüşmek üzere 13 Aralık günü düzenlenen ikinci toplantıda ise Av. Haydar Demir’in, 25 milyon TL verilmesi halinde istinafa gidileceğini söylediği; Aygün’ün de teklifi sert bir dille reddetti suç duyuruya yansıdı. Aygün’ün itirazının ardından 16 Aralık’ta inşaatının, ABB Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendiği aktarıldı. Aygün’ün, suç duyurusunda inşaatının, istenilen parayı vermeyince kaçak inşaat muamelesi gördüğünü söylediği öğrenildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ