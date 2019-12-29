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29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 00:02:12

Mansur Abi 5 milyonu az bulmuş

Ankara’daki rüşvet skandalının tanığı Sibel Aygün, CHP’li belediye meclis üyelerinin ağabeyi Aygün’den istedikleri miktarda indirim yaptığını, ancak Yavaş’ın teklifi az bulduğu için kabul etmediğini açıkladı. 

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki 25 milyon liralık rüşvet skandalının tanığı, eski CHP milletvekili Sinan Aygün’ün kardeşi Sibel Aygün, yaşanan kirli pazarlığı deşifre etti. Aygün, katıldığı bir televizyon programında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gönderdiği CHP’li meclis üyeleriyle yaptığı görüşmeyi anlattı. Kendisi de CHP’den meclis üyesi olan Sibel Aygün, diğer meclis üyelerinin her lafın başında “Ne vereceksin abi” diyerek ağabeyi Sinan Aygün’den para koparmaya çalıştığını söyleyip, “25 milyonu alenen istediler. ‘Okul yapımı 25 milyon tutar’ dediler. Okul bu işin kılıfı. Neden 'okul yap' demiyorlar, sürekli para telaffuz ediyorlar” dedi. 

‘ABİNİN GÖNLÜNÜ YAP’ 

Ağabeyinin, “Okul 25 milyon tutar mı? En fazla 3-4 milyon tutar” dediğini belirten Sibel Aygün, CHP’li meclis üyeleri Berkay Gökçınar ve Haydar Demir’in sonraki görüşmede kendisine “abinin gönlünü yap” dediklerini belirtti. Meclis üyelerinin daha sonra Sinan Aygün’e, “3-5 milyon lira verseniz de olur” diyerek rüşvet tutarını düşürdüğünü kaydeden Sibel Aygün, “Ancak bu kez de Yavaş teklifi az bularak kabul etmedi” itirafında bulundu. 

‘SİNAN BİR ŞEYLER VERSİN’ 

CHP’li meclis üyelerinin alacakları rüşvetin karşılığında da açık açık ruhsat iptaliyle ilgili istinaf mahkemesine başvuruda bulunmayı vadettiklerini söyleyen Sibel Aygün, pazarlıktan Yavaş’ın haberdar olduğunu kaydetti. Aygün ayrıca CHP’li başkanın, Meclis’te herkesin ortasında “Sinan bir şeyler versin, biz de ona göre istinafa gidelim” dediğini de açıkladı. Sibel Aygün “Bu para verilseydi istinafa gidilecekti. Verilmediği için de istinafa gidilmedi” diye konuştu.

Rüşvet skandalını ortaya çıkaran eski CHP’li vekil Sinan Aygün ve belediye meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından “kesin ihraç” istemiyle disipine sevkedilmişti. 

ZORLA ATTILAR 

Skandalın patlak vermesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı  Yavaş, rüşvet olayını konuşmak için 26 meclis üyesini toplantıya çağırdı. Sinan Aygün’ün CHP’li meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün de toplantıya katılmak istedi. Ancak CHP’li üyeler zorla Aygün’ü toplantıdan çıkardı. 

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