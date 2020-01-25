25 Ocak 2020 Cumartesi 10:21:14 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:24:38
Manisa'da korkutan deprem
Manisa'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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