19 Ocak 2020 Pazar 16:22:27 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 16:24:24
Manisa'da korkutan deprem
Manisa'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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