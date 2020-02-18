Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi.

Manisa'da AFAD verilerine göre saat 19:09'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19:09'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa haricinde çevre illerde de hissedildi.

KARAKURT-KIRKAGAC MANISA'DA DEPREM

Büyüklük: 5.2

Tarih: 18.02.2020

Saat: 19:09:22

Derinlik: 12.1 km