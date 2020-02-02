02 Şubat 2020 Pazar 07:02:39 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 07:04:07
Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem!
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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