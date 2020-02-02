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02 Şubat 2020 Pazar 07:02:39 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 07:04:07

Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

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