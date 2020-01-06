Manisa halkı 3.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 03.14'de merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AA