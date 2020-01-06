06 Ocak 2020 Pazartesi 08:54:41 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:10:04
Manisa halkı 3.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Manisa, saat 03.14'de merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 03.14'de merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
AA
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