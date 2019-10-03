  • Bist 100
    104211
  • Dolar
    5,6964
  • Euro
    6,2484
  • Altın
    275,2670
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mesut Özil ile Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ashley Smith, suçunu itiraf etti Mesut Özil ile Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ashley Smith, suçunu itiraf etti
Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankaradan korkulduğu için uçamadı Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankaradan korkulduğu için uçamadı
Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon Netflix'e geldi mi? Peaky Blinders 5. sezonu ne zaman?
2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüden ilginç "alkol" savunması! 2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüden ilginç "alkol" savunması!
Uyuyan eşini insülün iğnesi yaparak öldürmeye çalıştı... Kocası affetti ama mahkeme affetmedi Uyuyan eşini insülün iğnesi yaparak öldürmeye çalıştı... Kocası affetti ama mahkeme affetmedi
İstanbul depremi sırasında duygulandıran görüntü! İstanbul depremi sırasında duygulandıran görüntü!
Anayasa Mahkemesi'nden tarihi skandal: Sanık Sırrı Süreyya Önder'e tahliye Anayasa Mahkemesi'nden tarihi skandal: Sanık Sırrı Süreyya Önder'e tahliye
Turizmcilerde kredi destek paketi sevinci Turizmcilerde kredi destek paketi sevinci
"Enerjideki dönüşüm için yıllık 7 milyar dolar yatırım gerekli" "Enerjideki dönüşüm için yıllık 7 milyar dolar yatırım gerekli"
Başkentte göz tarama rekoru kırıldı Başkentte göz tarama rekoru kırıldı
Evgeny Grinko Başkent'te konser verecek Evgeny Grinko Başkent'te konser verecek
İstanbul depremi sırasında duygulandıran görüntü! İstanbul depremi sırasında duygulandıran görüntü!
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor? İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı Kosova’nın yargı imtihanı
Manisa’da şirket kuruldu, iş dünyası mutluluktan uçuyor Manisa’da şirket kuruldu, iş dünyası mutluluktan uçuyor
TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz
4. Etnospor Kültür Festivali'ne görkemli açılış 4. Etnospor Kültür Festivali'ne görkemli açılış
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Wolverhampton'ı konuk ediyor! Muhtemel 11'ler Beşiktaş, Vodafone Park'ta Wolverhampton'ı konuk ediyor! Muhtemel 11'ler
Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımını konuk ediyor! Muhtemel 11'ler Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımını konuk ediyor! Muhtemel 11'ler
Başakşehir, Mönchengladbach'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler Başakşehir, Mönchengladbach'ı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler
CHP’li Gürsel Tekin’den güldüren açıklama: Röportaj bilgim olmadan yayınlandı CHP’li Gürsel Tekin’den güldüren açıklama: Röportaj bilgim olmadan yayınlandı
Anayasa Mahkemesi'nden skandal Sırrı Süreyya Önder kararı Anayasa Mahkemesi'nden skandal Sırrı Süreyya Önder kararı
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yok Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yok
Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay hanım taziye telefonu Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay hanım taziye telefonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 14:24:53 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:34:03

Manisa’da şirket kuruldu, iş dünyası mutluluktan uçuyor

Almanya’nın ve dünyanın önde gelen otomobil markalarından Volkswagen’in Manisa’da yatırımını resmileştirmesine iş dünyasından olumlu mesajlar geldi. Oyder Başkanı Şahsuvaroğlu, "Mutlulukla karşılıyorum" mesajı verirken, TAYSAD Başkanı Kanca, "Diğer Alman firmalar da yatırım yapmaya başlayacak" dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Alman üretici Volkswagen, Manisa merkezli Türkiye birimini resmen kurdu. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Alman medyasından etkilenerek Türkiye’den uzak duran birçok firma Türkiye’ye yönelecek” mesajı verirken OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

“BİRÇOK FİRMA GELMEK ZORUNDA KALACAK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Volkswagen gibi büyük bir kuruluşun Türkiye’de büyük bir yatırım yapması, bir defalık bir alım değil yıllara uzanan bir yatırım yapması, özellikle Almanya’da bugüne kadar Türkiye’ye biraz çekinceli ve mesafeli bakan birçok başka firmayı da Türkiye’ye yönelmeye mecbur bırakacak. Küçük ve orta ölçekli firmalardan çok ciddi miktarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen firmalar vardı. Bunlar Alman medyasından etkilenerek ve Alman siyasetçilerden etkilenerek biraz uzak duruyorlardı. Bu şimdi Volkswagen’in yatırımı ve yeni dalgayla rüzgarla birlikte bence değişecektir. Alman firmalarının da Türkiye’ye yönelik özellikle otomotiv tarafında domino etkisiyle hareket başlatarak yer arayıp yatırım yapmaya başlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: MUTLULUKLA KARŞILIYORUM

Volkswagen’in Türkiye adımının resmileşmesi üzerine Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu bir açıklama yayınladı. “Otomotiv sektörünün en büyük markalarından biri olan Volkswagen‘in Türkiye’ye yatırım için ilk adımı atmış olmasını büyük mutluluk içinde karşılıyorum” diyen Şahsuvaroğlu, “Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan VW markasının yatırım için ülkemizi seçmesi ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir” dedi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Volkswagen Turkey fabrikasında marka bünyesindeki Skoda’nın Karoq adlı SUV modeli ve Seat’ın Ateca modeli ile birlikte VW Passat ve Skoda Superb üretilmesi gündemde. 2022’de  üretime başlayacak fabrikada yılda 300 binden fazla üretim planlanıyor. VW’nin yatırımı bağlamında Resmi Gazete’de bir karar yayımlandı. Proje bazlı yatırım teşvikleri kapsamında; 5 milyar TL ve üzeri doğrudan yabancı yatırımlar için proje sözleşmesi imzalama yetkisi Sanayi Bakanı’na verildi. Böylece yatırımın önündeki bürokratik engeller azaltıldı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ