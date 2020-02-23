23 Şubat 2020 Pazar 15:50:19 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 16:10:10
Manisa Akhisar'da 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın duyurduğu bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 15.40'da, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AA
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