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24 Şubat 2020 Pazartesi 08:20:13 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 08:26:42

Manisa Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok geniş bir alanda etkisini gösterdi. Deprem İzmir, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar’da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.

Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.

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