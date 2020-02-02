02 Şubat 2020 Pazar 14:48:58 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 17:26:03
Manisa 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Son dakika! Manisa Kırkağaç'ta saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) söz konusu deprem hakkında, "Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' ifadeleri kullanıldı. Ek olarak Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Manisa'da son 12 saatte büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler:
• Saat 03.23: 4,6
• Saat 06.25: 4,0
• Saat 14.36: 4,4
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Elazığ açıklaması
- Yaz tatili süresi kısalacak mı? Yaz tatili süresi ne zaman kısalacak?
- Kredi kartından yapılan 16 bin TL'lik fatura ödemesini görünce şok oldu
- Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu! Spekülatif fiyata artık son