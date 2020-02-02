Manisa 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' ifadeleri kullanıldı. Ek olarak Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Manisa'da son 12 saatte büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler:

• Saat 03.23: 4,6

• Saat 06.25: 4,0

• Saat 14.36: 4,4