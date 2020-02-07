07 Şubat 2020 Cuma 09:42:49 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 09:56:59
Manisa 4,0 büyüklüğünde depremle sarsıldı
AFAD'dan, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 09.31’de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." açıklaması yapıldı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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