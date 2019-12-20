Malezya'ya kültür merkezi

Emine Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin resmi açılışını yaptı. Konuşmasında, ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin, “Gelin tanış olalım” sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, “İşte dünyanın her bir köşesine götürmeye çalıştığımız bu selam, enstitülerimizin temel taşıdır” dedi. Birbirini tanımanın en doğru yolunun kültürel yakınlaşma olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Amacımız, yalnızca Türk dilini ve kültürünü aktarmak değil, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş ülkemizin bu tecrübesine yeni kesişme noktaları eklemek arzusundayız.

DOSTLUK PEKİŞECEK

Bu çerçevede, Malezya'nın farklı kültürler ve dillere ev sahipliği yapıyor olması, bu alışverişi son derece elverişli kılacaktır. Malezya halkının misafirperverliğinin bizi kendi evimizde hissettirdiğini söylemeliyim. İnanıyorum ki kısa zamanda bu enstitü, iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecektir. Kültür, eğitim ve sanat alanlarında gerçekleştireceğimiz etkinlikler birbirimizi anlamada ilişkilerimizi çok daha yüksek bir aşamaya taşıyacaktır.”