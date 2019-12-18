Malezya'ya gelen Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanlığı özel uçağı "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Malezya ziyaretinde konaklayacağı Shangari-La Otel'e geçen Başkan Erdoğan, çok sayıda Türk vatandaşı tarafından otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malezya ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşecek. Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile de bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de PKR Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul edecek.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de Kuala Lumpur'a geldi.

AA-İHA