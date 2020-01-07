Malezya'dan ABD-İran krizi çıkışı: Müslüman ülkeler artık güvende değil
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ABD ile İran arasındaki gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD saldırısının Müslüman ülkeler için güvenlik sorunu yarattığını belirten Muhammed, "Artık güvende değiliz" dedi.
Yolsuzlukla Mücadele Özel Komite toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Başbakan Mahathir, ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendirdi.
AA'da yer alan habere göre Mahathir, ABD’nin Bağdat Havalimanı’na düzenlediği saldırıların, Müslüman ülkeler için güvenlik sorunu yarattığını belirterek, “Artık güvende değiliz. Eğer birileri, bir başkasının hoşuna gitmeyen şey söylerse, başka bir ülkeden insansız hava aracının yollanması ve hatta bana ateş edilmesi işten bile değil.” dedi.
KAŞIKÇI CİNAYETİ GİBİ
Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin Mahathir, “Tıpkı Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi sınır ötesinde yaşanmış bir vakadır. Bu olay da bir ülkenin, başka ülkedeki liderleri öldürmek için kendi başına karar vermesi eylemidir. İkisi de ahlaksız ve hukuksuzdur.” değerlendirmesinde bulundu.
Mahathir, mevcut gelişmeler karşısında doğruları konuşmaktan çekinmediğini söyleyerek, “Kimin güçlü, kimin zayıf olduğuna dair endişe etmiyorum.” diye konuştu.
Süleymani’nin öldürülmesinin, bölgede terör faaliyetlerini artırabileceği uyarısında bulunan Mahathir, “Müslümanlar için birlik olma vakti gelmiştir.” ifadesini kullandı.
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