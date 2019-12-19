Malezya Başbakanı Mahathir: Savunma alanında Türkiye'den çok şey öğreniyoruz!
Malezya Başbakanı Mahathir, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" forumunda, "Türkiye savunma sanayisinde çok ilerliyor. Savunma alanında Türkiye'den çok şey öğreniyoruz." dedi. Müslüman milletlerin kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermesi fikrinin gayrimüslim ülkelere bir boykot olmadığını vurgulayan Mahathir, bu eylemin İslam aleminin güçlenmesini sağlayacağını söyledi.
Malezya Başbakanı Mahathir, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" forumunda savunma alanında Türkiye'den çok şey öğrendiklerini söyledi.
"KENDİ PAZARIMIZI KURMALIYIZ"
2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" forumunda katılımcıların sorularını cevaplayan Mahathir, Müslümanların dünya genelinde çok büyük bir pazar oluşturabileceğini belirterek, "Eğer kendi pazarımızı kurup ihtiyaçlarımızı Müslüman ülkelerden tedarik edersek, kendimizi zenginleştiririz." şeklinde konuştu.
"MİLLİ ÜRETİMDE TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ"
Mahathir, milli üretim alanında Türkiye örneğine dikkati çekerek, "Şu an üretim konusunda Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye savunma sanayisinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor." açıklamalarında bulundu.
Müslüman milletlerin kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermesi fikrinin gayrimüslim ülkelere bir boykot olmadığını vurgulayan Mahathir, bu eylemin İslam aleminin güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.
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- Malezya Başbakanı Mahathir: Savunma alanında Türkiye'den çok şey öğreniyoruz!
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