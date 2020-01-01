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01 Ocak 2020 Çarşamba 17:26:56 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 17:28:00

Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda saat kaçta?

Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda saat kaçta? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Malefiz filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2014 yapımı olan film bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Robert Stromberg oturuyor. Angelina Jolie'nin başrol oynadığı film ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Akşam filmi izlemek isteyen kimselerin merak ettiği detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Malefiz filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Filmi izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler filmin detayları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Robert Stromberg oturuyor. Angelina Jolie'nin başrol oynadığı film ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MALEFİZ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Malefiz filmi bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MALEFİZ KONUSU NE?

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur... Bu lanetin hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenirken, başrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynarken kendisine kadroda Sharlto Copley, Miranda Richardson, Sam Riley, Kenneth Cranham gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor. 

MALEFİZ OYUNCULARI KİMLER?

Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley

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