25 Ocak 2020 Cumartesi 13:26:34 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 13:29:51
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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