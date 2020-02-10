Filmleri izlenmeyen Mahsun Kırmızıgül, Adem Yarıcı intiharı üzerinden bilinçli bir şekilde halkta algı oluşturarak belli bir kesimden aferin almak istedi. Sinemada girdiği kısır döngü nedeniyle son çare olarak müziğe göz kırpan Kırmızıgül, eski Türkiye'nin burjuvazisine şirin gözükmek için sosyal medyada at koşturan yalan ve provokasyon tweet üreten ekibe dahil oldu.

CHP MEDYASI HİKAYEYİ YAZDI

CHP medyasının uydurduğu hikayede, "Adem Yarıcı isimli bir kişinin Hatay'da valilik önünde, ekonomik nedenlerle kendini yaktığı" iddiasını Mahsun Kırmızıgül de paylaştı. Olay koskoca bir yalan olduğu ortaya çıktı ama o karanlık medya organları gibi Kırmızıgül de bu yalanı körükleyip provokatif paylaşım yaptı.

İŞİN ASLI

Adem Yarıcı, antisosyal kişilik bozukluğu raporu olan, daha önce de intihara teşebbüs etmiş, devletten yardım almış, çocukları devlet tarafından okutulan biriydi. İntiharın ekonomik nedenlerle ilgisi yoktu.

KIRMIZIGÜL BÖYLE ROL KESTİ

Gerçek apaçık ortadayken dahi Kırmızıgül, "Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın" diye tweet atıp sosyal medyada provokasyonunu körüklemek istedi.

CHP'nin amiral gemisi Sözcü, Kırmızıgül'den hemen pası aldı.

KIRMIZIGÜL'ÜN MAHALLESİ

Mahsun Kırmızıgül Doğu ve Güneydoğu'dan ana ocaklarına şehit mertebesiyle dönen evlatlar için, Diyarbakır'da aylardır evlatları için gözyaşı döküp nöbet tutan anneler için, terör örgütü PKK'nın yıllardır Mehmetçiğimize ve ülkemize yaptığı kahpe saldırılar için bir kelam dahi etmedi.