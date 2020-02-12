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12 Şubat 2020 Çarşamba 17:36:22 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 17:56:47

Mahkeme, terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olan Ferhat Tunç’un hapsini onadı

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK ve uzantılarının propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 12 gün hapse mahkum edilen Tunç’un kararı bozmak için istinaf başvurusu reddedildi. Gelen bilgide İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce Ferhat Tunç'un hapis cezası onandı.

Sarkıçı Ferhat Tunç Yoslun hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda şüpheli Yoslun hakkında iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ferhat Tunç'un 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımlarında terör örgütleri PKK /KCK ve onun uzantısı YPG ve YPJ'nin propagandasını yaptığı belirtilmişti.

Tunç, 'Terör örgüt propagandası yapmak' suçundan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAM HAPSİ ONADI

Hapis cezası ardından istinafa başvuran ve kararın bozulmasını talep eden Ferhat Tunç Yoslun'a kötü haber İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nden geldi.

Edinilen son dakika haberine göre Daire, Ferhat Tunç'un istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Kararda, "Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığında, başvuruda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi" denildi.

Sabah

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