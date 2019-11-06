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06 Kasım 2019 Çarşamba 09:46:35 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 09:49:17

Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz?

Adnan Oktar'ın veliahtı olarak kabul edilen Merve Büyükbayrak duruşmada savunma verdi. Mahkeme başkanının "Neden, her yerde Adnan Hoca diyorsunuz.?" sorusuna Büyükbayrak, "Adnan Bey'in hoca vasfı yok. Bunu kendisi de dedi. Samimi Müslümanlarız." şeklinde cevap verdi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanının "Her yerde Adnan Hoca diyorsunuz. Neden diyorsunuz?" sorusunu ise sanık Büyükbayrak, "Adnan Bey'in hoca vasfı yok. Bunu kendisi de dedi. Samimi Müslümanlarız." ifadeleriyle cevap verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan 28. duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 173 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

"KOD ADIM FEVZİ DEĞİL"

"Örgüt yöneticiliği" ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutularak yargılanan sanık Merve Büyükbayrak, kod adının "Fevzi" olduğu iddialarına ilişkin, "Benim kendimi gizleyecek bir şeyim olamaz. Ben kendime kod ismi koyacak olsam, erkek ismi olmaz. Bir telefon dinlemesinde bile bu durum yoktur. Benimle alay etmek için yapılan bir şeydir." dedi.

Örgüt evinde yakalandığı iddialarına ise sanık Büyükbayrak, Kandilli'deki Tülay Hanım'ın evinde olduğunu, bu evin manzarasının güzel olduğunu ve ev adresinin ailesinin adresi olduğunu söyledi.

NEDEN 'ADNAN HOCA' DİYORSUNUZ SORUSUNA YANIT

Başkan Perk'in "Her yerde Adnan Hoca diyorsunuz. Neden diyorsunuz?" sorusunu ise sanık Büyükbayrak, "Adnan Bey'in hoca vasfı yok. Bunu kendisi de dedi. Samimi Müslümanlarız." şeklinde yanıtladı.

Tutuklu sanık Merve Büyükbayrak, müşteki avukatlarının sorularına daha sonra yazılı olarak cevap vereceğini söyledi. Sanığın savunmasını tamamlamasından sonra duruşma yarına ertelendi.

"İNGİLİZ DERİN DEVLETİ BİZE İFTİRA ATTI"

Arkadaş grubuna ve kendisine iftira atıldığını öne süren sanık Büyükbayrak, "İngiliz derin devleti"nin kendilerine iftira attığını, Adnan Oktar'ın kendilerine talimat vermediğini, bir şey istediği zaman rica ettiğini savundu.

Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in bir müştekinin beyanlarında "telefonlara şifre koyma yasağının olduğunu, Adnan Oktar'a bir şey olursa aralarında Merve Büyükbayrak'ın da olduğu 4 kişinin yönetici olacağı" iddialarından bahsetmesi üzerine sanık Büyükbayrak, "Kişi nasıl istiyorsa telefonunu öyle kullanır, bir iftira atılıyor. Adnan Bey bir lider değil" dedi. Büyükbayrak diğer iddialarla ilgili "İddia makamı bana 'veliaht' diyor. Bu tarikatlarda olur." diye konuştu.

(AA)

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