Magnum Maserati çekilişi canlı izle: Magnum çekilişi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

Magnum çekiliş sonuçları yoğun ilgi görüyor. Magnum Maserati çekilişine katılanlar, heyecanla kuranın çekilmesini ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Magnum Maserati 2019 çekilişi için geri sayım bugün sona eriyor. Magnum çubuklarından çıkan şifreler ile Magnum çekilişine katılanların kurası bugün çekiliyor. 1 Nisan 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada çekiliş bugün saat 11:00'de başlayacak. Kurada ismi çıkan 2 kişiye Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL) ikramiyesi verilecek. Peki, Magnum Maserati çekilişi canlı izlenebilecek mi? Magnum çekiliş çekiliş sonuçları nereden açıklanacak? diye merak edenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

MAGNUM MASERATİ 2019 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

1 Nisan 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00’da çekilecek.

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Magnum çekilişi U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda yapılacak. Herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek. Magnum kura çekilişine katılan herkes çekilişi canlı olarak izleyebilecek.

MAGNUM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDE AÇIKLANACAK?

Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz.

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE BAŞVURACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım’a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.