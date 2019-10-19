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19 Ekim 2019 Cumartesi 08:48:33 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:50:34

Magnum Maserati çekiliş sonuçları: Magnum çekilişi kim kazandı? Magnum 2019 kazanan isimler burada

Magnum Maserati çekiliş sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Magnum'um Maserati ödüllü çekiliş kampanyasına katılan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor Çekiliş sonucunda 2 kişi Maserati Ghibli 2018 model otomobil kazandı. Magnum çekilişinin kazanan isimleri, Magnum web sayfasından duyuruldu. Magnum Maserati çekiliş sonuçları bugün de Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Peki, Magnum 2019 kazananları kimler? Kazanan talihliler nereye başvuracak? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alacak..

Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum 2019 kazananları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Magnum Maserati çekilişi yapıldı. 1 Nisan 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00’da çekildi. Magnum çekilişi U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda yapılacak. Herkesin katılımına açık olarak gerçekleşti. Magnum kura çekilişine katılan herkes çekilişi canlı olarak izleyebildi.

MAGNUM 2019 KAZANAN İSİMLER KİMLER?

Magnum çekilişinin kazanan isimleri, Magnum web sayfasından duyuruldu.  Magnum çekilişinde kazanan talihliler 19 Ekim 2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz.

MAGNUM ASİL TALİHLİLER

Emrah Kılıç - Ağrı
Abdullah Sait Oruç - İzmir

MAGNUM YEDEK TALİHLİLER

Seda Ünal - Ankara
Ercan Eryaz - İstanbul

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE BAŞVURACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım’a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

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