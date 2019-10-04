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04 Ekim 2019 Cuma 16:17:47 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 16:19:08

Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. Magnum çubuklarındaki şifreler ile Magnum çekilişine katılan vatandaşlar, heyecanla kuranın açıklanacağı günü bekliyor. Vatandaşlar, Magnum Maserati kura çekilişi ile ilgili aramalar yapılıyor. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL) ikramiyesi kazanacak. Peki, Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Magnum çekilişi ile ilgili merak edilenler..

Magnum çekilişi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Magnum çubuklarındaki şifreler ile Magnum çekilişine katılan vatandaşlar, "Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Heyecanla beklenen Magnum çekilişi için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar, Magnum Maserati kura çekiliş tarihini araştırıyor. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL) ikramiyesi kazanacak. Peki, Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Magnum çekilişi ile ilgili merak edilenler..

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

1 Nisan 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00’da çekilecek.

MAGNUM KURASI NEREDE ÇEKİLECEK?

Çekiliş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

MAGNUM KURA SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz.

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE BAŞVURMALI?

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım’a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

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