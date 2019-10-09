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09 Ekim 2019 Çarşamba 15:43:31 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:44:51

Magnum çekilişi ne zaman 2019? Magnum Maserati çekilişi 2019 ne zaman?

Magnum Maserati çekilişi yoğun ilgi görüyor. Magnum çekilişi ne zaman 2019? Magnum Maserati çekilişi 2019 ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Magnum çubuklarında çıkan şifreler ile Magnum çekilişine katılan vatandaşlar, sabırsızlıkla kuranın açıklanacağı günü bekliyor. Kampanya kapsamında 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL) ikramiyesi kazanacak. Peki, Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekilişi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Magnum Maserati 2019 çekilişi için geri sayım sürüyor. Magnum çubuklarında çıkan şifreler ile Magnum çekilişine katılan vatandaşlar, "Magnum çekilişi 2019 ne zaman? Magnum Maserati çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL) ikramiyesi kazanacak. Vatandaşlar, Magnum Maserati kura çekiliş tarihini araştırıyor. Peki, Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Magnum çekilişi ile ilgili merak edilenler..

MAGNUM MASERATİ 2019 ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

1 Nisan 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00’da çekilecek.

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Çekiliş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

MAGNUM KURA SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz.

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE BAŞVURACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım’a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

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