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08 Kasım 2019 Cuma 14:45:43 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 14:47:30

Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası durdurulamaz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ''Türkiye olmadan Macaristan ve Avrupa'ya yönelen milyonluk göç dalgası durdurulamaz.'' dedi.

  Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım'da Macaristan'a yaptığı ziyareti değerlendirdi.      

Macaristan'ın coğrafi olarak Rusya, Almanya ve Türkiye üçgeni içinde yer aldığını ve bu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olma politikası izlediğine dikkat çeke Orban,  bu kapsamda birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, dün ise Erdoğan'ın Macaristan'ı ziyaret ettiğini belirtti.      

Türkiye'nin mültecileri Avrupa yerine Suriye'ye gönderdiği takdirde Avrupa'nın ve ülkesinin güvende olacağını ifade eden Orban, ''Göçmen taraftarı güçler Başkan Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak için çalışıyor. Eğer Türkiye'de güç, denge ve güven olmazsa göçmenleri durduramaz ve bu da göçmen taraftarlarının hayalinin gerçekleşmesine ve milyonlarca göçmenin Avrupa'ya gelmesine neden olur. (ABD'li ünlü iş adamı) George Soros meşhur planında Avrupa'nın yıllık bir milyon göçmene ihtiyaç duyduğunu yazmıştı.'' diye konuştu.      

Orban konuşmasında, ''Türkiye olmadan Macaristan ve Avrupa'ya yönelen milyonluk göç dalgası durdurulamaz.'' dedi.      

(AA)

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