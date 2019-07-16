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16 Temmuz 2019 Salı 18:16:24 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 18:19:41

Maarif Vakfı Başkanı Akgün: FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulunu fiili olarak devraldık ve işletiyoruz

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, "FETÖ'nün yurt dışındaki 767 okulunun 218'ini fiili olarak devraldık ve işletiyoruz." dedi.

Akgün, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nca (SETA) düzenlenen "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" sempozyumunun, "Küresel Alanda FETÖ ile Mücadele" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, FETÖ ile yurt içi ve dışında eğitim ayağında yapılan mücadeleye değindi.

Akgün, Türkiye'de 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün bin civarında okulu, dershanesi, yurdu ve 15 üniversitesi bulunduğunu, bu tarih sonrasında çıkarılan ilk KHK ile bunların tamamının kapatıldığını ve devletleştirildiğini hatırlattı.

MİT'in 15 Temmuz'dan sonra TBMM'de kurulan araştırma komisyonuna gönderdiği FETÖ raporuna değinen Akgün, bu raporda, FETÖ'nün 100 küsur ülkede doğrudan diploma veren 767 eğitim kurumu olduğunun ifade edildiğini söyledi. Akgün, bunların 63'ünün Afrika'da, 222'sinin Asya'da, 150'sini Avrupa'da, 315'inin Kuzey Amerika'da, 7'sinin Güney Amerika'da, 10'unun da Okyanusya'da olduğunu belirtti.

Yurt dışında bulunan bir okulun Türkiye'nin içindeki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının devlete transferi kadar kolay bir süreç olmadığını vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"2,5 yıllık sürede 100 ülkeyle konusu FETÖ iltisaklı okullar olan temaslar gerçekleştirdik. Bazılarına defalarca gidiyoruz, takip ediyoruz. Hem yurt dışı ayağında hem de okul bulunan ülkelerin Ankara'daki temsilcilikleri, büyükelçilikleriyle yakın temas halinde çalışıyoruz.

Şimdiye kadar aşağı yukarı 40 ülkeyle bu okulların devri konusunda bir şekilde anlaşma imzaladık. Fiili devredilen ülke sayısı 20'dir. FETÖ'nün yurt dışındaki 767 okulunun 218'ini fiili olarak devraldık ve işletiyoruz. ABD ve Avrupa'da toplam müdürlük bazında 465 okul, Batı dünyası dışında kalan yerlerde 302 okul vardı. Biz 218'ini devraldık. Geri kalanının devralınması konusunda uğraşmaya devam ediyoruz."

Akgün, bazı ülkelerde de Türkiye'nin kendi okullarını açtığına dikkati çekerek, "Türkiye Maarif Vakfı tarafından toplam 35 ülkede işletilen 300 okul var. Bunun 218'i FETÖ'den doğrudan devirdir. Geri kalanı bizim açmış olduğumuz okullardır." dedi.

AA

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