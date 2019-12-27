Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir?

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RİFAT HİSARCIKLIOĞLU KİMDİR?

Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, liseyi Ankara TED Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına aile şirketinde başlayan Hisarcıklıoğlu, günümüzde yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsayı ve 1,5 milyon üyeyi kapsayan, Türkiye’nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’da bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve gelmiş ve 2002, 2005, 2009, 2013 ve 2018 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilmiştir.

Hisarcıklıoğlu Türkiye’de ve uluslararası platformda birçok unvana sahiptir:

- EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı (2009-…)

-İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı (2009-…)

-B20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı (2015-…)

-Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyesi (2011-…)

-ICC G-20 Danışma Grubu Üyesi (2011 - …)

-Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı (2001-…)

-Balkan Odalar Birliği (ABC) Yönetim Kurulu Üyesi (2002-…)

-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO-CCI) Yönetim Kurulu Üyesi (2011-…)

-D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Dönem Başkanı (2017-2019)

-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (2019-....)

-Türk-Afrika Odası Eş Başkanı (2008-…)

-Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı (2014-…)

-İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası (SRCIC) Onursal Başkanı (2015-…)

- Türk-Arap Odası Eş Başkanı (2016-...)

-Kudüs Tahkim Merkezi Uluslararası Başkanı (2013-…)

-Ankara Forumu Başkanı (2005-…)

- İstanbul Forum Başkanı (2007-…)

- PNB Türkiye Başkanı (2011 -…)

-TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı (2007-…)

-TOBB Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı (2009-…)

-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı (2003-…)

-Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Yönetim Kurulu Başkanı (2004-…)

-Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı (2016-…)

-Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi (2018 - ….)

-TÜBİTAK Bilim ve Teknik Yüksek Kurulu Üyesi (2003-…)

-UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ( 2005-… )

-Tesisat, İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Derneği’nin (TİMKODER) Kurucu Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi (1998-…)

Hisarcıklıoğlu, Fransa Devlet Nişanı, Avusturya Büyük Altın Liyakat Nişanı, İtalya Devlet Nişanı, İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi, Moğolistan İlham Nişanı, Kazakistan Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası, Johns Hopkins Üniversitesi Akdeniz Liderlik Ödülü, Avusturya Ekonomi Odası Altın Ödülü, Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Onur Nişanı, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Onur Nişanı, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Madalyası, İslam Ticaret ve Sanayi Odası Üstün Hizmet Ödülü, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Onur Ödülü, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Yılın İşadamı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmiştir.