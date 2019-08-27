Lucifer 5. sezon ne zaman geliyor? Lucifer oyuncuları kim? sorularının yanıtı Lucifer dizisinin tutkunları tarafından merak ediliyor. 2016'da çıkan Amerikan Dizisi Lucifer Netflix uygulaması üzerinden izlenebiliuot. Lucifer dizisinde bugüne kadar toplam 4 sezon izleyiciler ile buluştu. Lucifer'in son sezonu olan 4. sezonu bu yıl çıktı. Bu sezonu da bitiren diziseverler Lucifer 5. sezon hakkında araştırma yapmaya başladı. Dizinin yaratıcısı Ildy Modrovich twitter hesabından Lucifer 5. sezon 1. bölüm ismi hakkında ipucu verdi. Lucifer 5. sezon ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Lucifer 5. sezon için hazırlıklar devam ediyor. Ancak Lucifer 5. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.Dizinin yaratıcısı Ildy Modrovich, dizi hayranlarının merakını diri tutmak için twitter hesabı üzerinden tahmin oyununa başladı.

Geçtiğimiz günlerde Modrovich sosyal medya hesabından paylaştığı "U" harfi ile ortalığı karıştırmıştı. Hayranlar bunun dizi ile ilgili bir ipucu olduğunu düşünerek dizi hakkındaki fikirlerini cevap olarak paylaştı. Akabinde, Modrovich U harfinin yanlışlıkla atılmış bir tweet olduğunu ancak bu süreçte çok eğlendiğini açıkladı. “Gelecekte daha gizemli tweetler atacağım.” diyerek tahmin oyununun da sinyalini vermişti.

Modrovich'den beklenen tweet yine geçtiğimiz günlerde geldi. Lucifer 5. sezon 1. bölümün isminin baş harflerini paylaştı.

Modrovich twitter hesabından “Pekala… İşte gerçek bir gizem: 501’in baş harfleri R.S.D.G. Tahminleri alalım?” dedi. Gelen bu tweet üzerine dizi hayranlarını tahminlerini yazmaya başladı. Ancak, Modrovich henüz kimsenin tahminini doğrulamadı.

LUCİFER KONUSU NE?

Cehennemin Efendisi olmaktan bıkan şeytan, Los Angeles'a yerleşir, bir gece kulübü açar ve bir cinayet dedektifiyle ilişki kurar.

LUCİFER OYUNCULARI

Tom Ellis

Lauren German

Kevin Alejandro