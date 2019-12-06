06 Aralık 2019 Cuma 14:06:52 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 14:09:23
Lübnan Türkiye'den yardım istedi: Gıda ve hammadde ilk sırada
Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'dan gıda ve hammadde yardımı çağrısında bulundu.
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