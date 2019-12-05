Londra deklarasyonuna Türkiye damgası! 'Terörün her türü hepimize tehdit'

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde, müttefiklerden birine yönelik tehdidin tüm ittifak üyelerini kapsayacağını kayıt altına alan 5'inci maddeyi hatırlattı. Terör örgütleri arasında ayırım yapılamayacağını belirten Erdoğan'ın uyarıları, tarihi zirvenin sonuç bildirgesine yansıdı. Ortak deklarasyonda “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” vurgusu yapılırken, Washington Antlaşması'nda “bir müttefike yöneltilecek saldırı hepimize yönelmiş bir saldırıdır” taahhüdünde bulunulan 5'inci maddeye olan bağlılık yinelendi.

GÜVENLİK MALİYETİ ARTIYOR

Deklarasyonda, “Bölünmez güvenliğimizin maliyet ve sorumluluklarını üstlenme konusunda hepimiz kararlıyız” ifadesine yer verilerek tüm müttefiklerin savunma taahhütleri uyarınca savunma ve kabiliyet gelişimine yatırım yaptığının, misyon ve operasyonlara katkı sağladığının altı çizildi. “ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı” ifadesinin kullanıldığı deklarasyonda, bu alanda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. Deklarasyonda, “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” vurgusu yapılırken, müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar attığı kaydedildi. Rusya'nın saldırgan faaliyetlerinin Euro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiği belirtilen deklarasyonda, ittifakın devlet ve devlet dışı aktörlerden farklı tehditlere maruz kaldığı ifade edildi.

NATO KİMSEYE TEHDİT DEĞİL

Deklarasyonda, NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğu, hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmediği vurgulandı. Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Stoltenberg, “Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar var. Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok, bölgede daha fazla askeri güç bulunuyor. Tarihimizde ilk kez ittifakımızın doğu kanadı için sahada savaşa hazır kuvvetler var.

BALTIK ÜLKELERİ MUTABAKATI

NATO'nun hazırlığını 3 katına çıkardık. Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya'ya ilişkin güncellenmiş plan konusunda mutabık kaldık. Bunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu da bizim planları güncelleyip gözden geçirebileceğimizi gösteriyor” dedi.

LİDERLERDEN AİLE FOTOĞRAFI

NATO Liderler Zirvesi programı kapsamında, konuklar için resmi karşılama programı ve NATO 70. yıldönümü kutlama töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan, aile fotoğrafında ön sırada ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in arasında yer aldı.

ÇİN'İN YÜKSELEN GÜCÜNE VURGU

Londra Deklarasyonu'nda, ilk defa Çin'in yükselen gücüne değinilerek “Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız.” vurgusuna yer verildi.

2021'DE BİR ARAYA GELECEKLER

NATO'nun siyasi yönünü güçlendirmek için Genel Sekreter'in “ileriye dönük bir tefekkür süreci” başlatması talep edilen deklarasyonda, bu sürecin değişen stratejik ortamı göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çekildi. Deklarasyonda, NATO liderlerinin 2021'de tekrar bir araya geleceği duyuruldu.

Başkan Erdoğan'ı, zirvenin yapıldığı otele gelişinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johson karşıladı.

BİRBİRİMİZİ KORUMAK ASLİ GÖREVİMİZ

Genel Sekreter Stoltenberg,”Farklılıklarımıza rağmen asli görevimizin etrafında birleşmeye devam edeceğiz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, NATO'nun tarihteki en başarılı ittifak olduğunu belirterek, “Dünya değiştikçe biz de değiştik” dedi. İttifakın savunma harcamalarını artırdığını, teröre karşı savaştığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun yaklaşık bir milyar insanı korumak için Kuzey Amerika ve Avrupa'nın görüşüp karar aldığı tek platform olduğunu ifade etti. Stoltenberg, “Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizim etrafında birleşmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

29 ÜLKENİN GÜVENLİĞİ

Ev sahibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 70'inci yılında 29 ülkeyi ve yaklaşık bir milyar insanı koruyan NATO'ya bağlılığın sapasağlam olduğunu söyledi. Johnson, “Bugün barış içinde yaşadığımız gerçeği, bu ittifakın merkezindeki temeli gösteriyor. O da birlikte durduğumuz sürece kimse bizi yenmeyi düşünemez, dolayısıyla da kimse savaş da başlatamaz” dedi.

5. MADDE VURGUSU

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi'nin bir müttefike yönelik saldırının diğer müttefiklere de saldırı olarak kabul edilmesini öngördüğünü vurgulayan Johnson, “NATO'nun bir sloganı varsa, o da şudur: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” diye konuştu. Tarihin, barışın garanti olarak kabul edilmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, “Bu yıldönümünü kutlarken bile, yaptıklarımızın sözlerimizle uyumlu olduğundan emin olmalıyız” ifadesini kullandı.

Erdoğan, randevu talebinde bulunan Miçotakis'i kabul etti.

AKDENİZ GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Görüşmede, Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz sınırı mutabakatı ele alındı. Erdoğan, Türkiye'yi kararından vazgeçirmek için NATO ülkerinin kapısını aşındıran Miçotakis'e, “Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı korumakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, dün ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le de görüştü. Sanchez, Türkiye'deki Patriot bataryalarını geri çekmeyeceklerini söyledi.