Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-8 Aralık'ta yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist Erdal Tekay.
SÖZDE ALAN SORUMLUSUYDU
AA'da yer alan habere göre açıklamada, şunlar kaydedildi: "Teröristlerden birinin, terörden aranalar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir.
Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Musa Kalkan.
Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir."
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