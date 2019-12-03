  • Bist 100
    106790
  • Dolar
    5,7474
  • Euro
    6,3727
  • Altın
    272,4660
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'li Müsteşar Yardımcısı, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti ABD'li Müsteşar Yardımcısı, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti
ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris yarışı bıraktı ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris yarışı bıraktı
'Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devamı konusunda anlaştı' 'Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devamı konusunda anlaştı'
Feribot seferlerine fırtına engeli Feribot seferlerine fırtına engeli
Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse 5 roket atıldı Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse 5 roket atıldı
Rıza Çalımbay: 3 final maçımız var Rıza Çalımbay: 3 final maçımız var
Göksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret Göksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
Romantik jön Romantik jön
Dolandırıcılar 'Kimlik bilgilerinizle kuyumcu soymuşlar' dedi... Yaşlı kadını polis ekipleri kurtardı Dolandırıcılar 'Kimlik bilgilerinizle kuyumcu soymuşlar' dedi... Yaşlı kadını polis ekipleri kurtardı
Koçyiğit'in mutlu günü Koçyiğit'in mutlu günü
Çöp kutusundan tarih çıktı! 2 bin 300 yıl öncesine ait Çöp kutusundan tarih çıktı! 2 bin 300 yıl öncesine ait
2. belgeselini çekiyor 2. belgeselini çekiyor
Zaman tünelinde yolculuk Zaman tünelinde yolculuk
Ece de rap'çi oldu Ece de rap'çi oldu
İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 terörist, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 terörist, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir
Yeni gelin müzikalde Yeni gelin müzikalde
Rock'çı Mahmut Tuncer Rock'çı Mahmut Tuncer
Turneye çıkıyor Turneye çıkıyor
Macron: Suriye konusunda tüm belirsizlikler ortadan kalkmadı Macron: Suriye konusunda tüm belirsizlikler ortadan kalkmadı
Irak'ta kanlı gösterilerin ardından kısmi sükunet yaşanıyor Irak'ta kanlı gösterilerin ardından kısmi sükunet yaşanıyor
Trump: NATO son 3 yılda oldukça büyük bir mesafe katetti Trump: NATO son 3 yılda oldukça büyük bir mesafe katetti
BM'den 'Irak dönüm noktasında' açıklaması BM'den 'Irak dönüm noktasında' açıklaması
'Türkiye dosttan öte bir ülke. Türk halkı Arnavutlar için dosttan öte bir halk' 'Türkiye dosttan öte bir ülke. Türk halkı Arnavutlar için dosttan öte bir halk'
ABD Başkanı Trump: G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız ABD Başkanı Trump: G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 22:40:03 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 22:40:42

'Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devamı konusunda anlaştı'

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti.

Liderler, Suriye'de sınır ötesi de dahil olmak üzere insani erişimin sağlanması ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye'deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı.

Anayasa Komitesi sürecine desteklerini yineleyen liderler, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No'lu BM kararının önemine vurgu yaptı.

Dörtlü Zirve'ye katılan liderler, Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki desteklerini de yineleyerek, bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ