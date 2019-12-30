Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Tezkerenin Genel Kurul'daki görüşmesi 2 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara vermişti. Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildiği. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da imzalanan ve 21 Aralık'ta TBMM'de onaylanan güvenlik ve işbirliği mutabakat muhtırası ise 26 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
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