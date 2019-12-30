'Libya'da göreve hazırız'

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’la dün Hatay’a giderek sınır birliklerinde denetlemelerde bulundu. Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, buradan Reyhanlı'ya geçti. Birlikleri denetleyen Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.

EMİR BEKLİYORUZ

Kritik toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, Libya’nın askeri yardım talebi konusunda şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için, yurtiçinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse, etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda bize bir görev verilirse bunu da yapmaya hazırız.”

TEZKERE 8 OCAK'TA

Türkiye'yi Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapsetme planlarını, Libya'yla imzalanan deniz sınırı ve askeri işbirliği anlaşmalarıyla paramparça eden Ankara, uluslararası hukuktan doğan haklarını korumakta kararlı. Başkan Erdoğan, Libya'ya asker gönderme konusunda, “Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz” demişti. Libya’nın daveti üzerine, bu ülkeye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 8 Ocak'ta Meclis’e gelecek.

İDLİB'DEN ÇEKİLMEYECEĞİZ

Sınır birliklerini denetledikten sonra kuvvet komutanlarıyla değerlendirme toplantısı yapan Akar, İdlib'deki sivilleri katliamdan koruma kararlılığından da geri adım atılmayacağını vurguladı. Akar, “Rejimin yaptıkları ne mutabakat konularına ne vicdana sığar. Bunların bir an önce durdurulmasını bekliyoruz. Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakârane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz. Rusya'nın da imzaladığımız mutabakata uymasını bekliyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Gökova isimli fırkateynlerden oluşan Deniz Görev Grubu'nun, Oruç Reis anması için Cezayir'e intikal edeceğini açıkladı. Ziyaretin 7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Putin, Merkel ile Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya krizini görüştü. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye meselesi, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gaz transit anlaşması ile ilgili müzakere süreci de ele alındı.

Güvenliğimiz için kilit ülke

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında Libya’ya ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Libya'da ne işimiz var” diyerek eleştirilerde bulunduğu bu konuyla ilgili görüşü sorulan Kalın, uluslararası toplumun Hafter'e “dur” demediği takdirde orada yeni iç savaşın başlamasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: “Küreselleşme çağında Misak-ı Milli sınırlarının güvenliği, sınırların ötesinde başlar. Siz hattı geniş çizmezseniz, bu küreselleşme çağında ülkenizin ulusal sınırlarını dahi koruyamazsınız. Biz bunun örneklerini defalarca gördük. Libya bizim deniz komşumuzdur. Libya bizim sadece tarihi bağlarımızın olduğu bir yer değil aynı zamanda Kuzey Afrika'nın en belirleyici ülkelerinden biridir. Kuzey Afrika'da bir kriz olduğunda bütün Akdeniz ülkeleri bundan etkilenir Türkiye bundan etkilenir.”

Trablus'tan Rumlara rest

Libya'da Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in açıklamalarının, Libya'nın egemenliğine saldırı ve içişlerine müdahale olduğunu belirtti. Parlamento tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şilluris'in açıklamaları kınanırken bunların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamaya göre, Trablus Parlamentosu, GKRY’yle diplomatik bağların kesilmesi, yatırım ve mevduatların geri çekilmesi de dahil olmak üzere, bu konuda tüm yetkilerin hükümete verilmesi talebinde bulundu. Hafter’e destek veren Şilluris, Türkiye’yle UMH arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ileri sürmüştü.