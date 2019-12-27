Libya'da alıkonulan Türk gemiciler: Bizim için özel gelmişlerdi

  • Bist 100
    113514
  • Dolar
    5,9557
  • Euro
    6,6402
  • Altın
    288,8250
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı Hemşire atamaları 2019 açıklandı! Hemşire alım sonuçları sorgulama ekranı
Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıkıyor! Yerli otomobilden dikkat çeken detaylar
İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor
Balon balıkları üzerinde çığır açacak buluş: Biyomedikal alanda kullanılacak jelatin ve kolajen elde ettiler Balon balıkları üzerinde çığır açacak buluş: Biyomedikal alanda kullanılacak jelatin ve kolajen elde ettiler
Meteoroloji yağmur için gün verdi Meteoroloji yağmur için gün verdi
Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
TSK'dan Libya mesajı: Yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırız TSK'dan Libya mesajı: Yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırız
Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
İcra Müdürlüğü alımı sınavı ne zaman? ÖSYM İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İcra Müdürlüğü alımı sınavı ne zaman? ÖSYM İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı nasıl gidilir? Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı nasıl gidilir?
İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu! İşte o anlar... İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu! İşte o anlar...
İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu
Libya'da alıkonulan Türk gemiciler: Bizim için özel gelmişlerdi Libya'da alıkonulan Türk gemiciler: Bizim için özel gelmişlerdi
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı EYP patlatıldı Mardin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı EYP patlatıldı
La Masia'da yetişen genç yıldız Beşiktaş'a geliyor La Masia'da yetişen genç yıldız Beşiktaş'a geliyor
2019'da en çok Fatih Terim konuşuldu 2019'da en çok Fatih Terim konuşuldu
Bakan Berat Albayrak: Kamu bankalarında faiz %0,79'a iniyor Bakan Berat Albayrak: Kamu bankalarında faiz %0,79'a iniyor
Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
KPSS 2019/7 sonuçları açıklandı! Son dakika KPSS 2019/7 sonuçları sorgulama ekranı haberimizde KPSS 2019/7 sonuçları açıklandı! Son dakika KPSS 2019/7 sonuçları sorgulama ekranı haberimizde
Rusya yeni askeri iletişim uydusunu yörüngesine gönderdi Rusya yeni askeri iletişim uydusunu yörüngesine gönderdi
Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı üzerine polis harekete geçti Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı üzerine polis harekete geçti
TOGG CEO kimdir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG CEO kimdir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?
Yerli araba ne zaman görücüye çıkacak? Yerli araç tanıtımı ne zaman? Yerli araba ne zaman görücüye çıkacak? Yerli araç tanıtımı ne zaman?
Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için 3 aday gösterildi Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için 3 aday gösterildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Aralık 2019 Cuma 12:30:50 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 12:34:58

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler: Bizim için özel gelmişlerdi

Darbeci Halife Hafter'e bağlı teröristler tarafından alıkonulan Türk gemiciler serbest bırakıldıktan sonra yaşadıklarını anlattılar. Gemiye çıkar çıkmaz bizi aradıklarını söyleyen Erduran, 'Sanki bizim için özel gelmişlerdi' açıklamasında bulundu

Malta'dan Mısır'a gitmek için yola çıkan 3 Gürcü, 2 Ukraynalı ve 3 Türk mürettebatın bulunduğu Greneda bandıralı kargo gemisi, Cumartesi günü Libya'nın Derna kenti açıklarında darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından durduruldu. Gemiye çıkan silahlı kişiler, mürettebatın kimliklerini kontrol edip Türkler baş makinist Muhsin Erduran, ikinci makinist Bayram Yaşar Bilgili ve aşçı Bahri Kılıç'ı gözaltına aldı, diğerlerine ise dokunmadı. 12 saat gözaltında tutulan Türkler, daha sonra gemiye bırakıldı. Türkiye'ye gelen gemide bulunan Muhsin Erduran yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

"GEMİYE ÇIKAR ÇIKMAZ BİZİ ARADILAR"

Baş makinist Muhsin Erduran, "Biz 21 Aralık tarihinde Malta limanından Mısır limanına seyir halindeyken, saat 15.00 sıralarında Hafter güçleri tarafından rehin alınan 3 Türk'üz. Biz sahile 12 mil uzaklıktaydık. Hafter güçlerinin askerleri bize durmamızı söyledi. Biz de durduk. Daha sonra 10-15 kişilik silahlı grup gemiye çıktı. Gemide bulunan diğer personele hiçbir şey yapmadılar, söylemediler. Bizim Gürcü, Ukraynalı personel de var. Onlara kesinlikle ne bir soru sordular, ne de başka bir şey yaptılar. Gemiye çıkar çıkmaz bizi aradılar. Sanki bizim için özel gelmişler gibiydiler. Bizi ayırdılar, Türk personel bu tarafa geçsin dediler. Bizi Sahil Güvenlik botuna aldılar. 'Sahil Güvenlik botunda kontrolünüzü yapacağız, sonra bırakacağız' dediler." diye konuştu.

Yaklaşık 12 saat gözaltında tutulduklarını belirten Muhsin Erduran, şunları söyledi:

"GİRERSENİZ CEZA KESERİZ"

"Sonuçta korktuk. Hepsinin ellerinde silah vardı, ne dedilerse yaptık. Fakat bizi bırakmadılar. Beklettiler merkezlerinde ve yaklaşık 11- 12 saat kadar tuttular. Bizi bir odaya attılar. Zaman zaman bize yemek verdiler. Orada sorguladılar bizi. 'Buraya neden geldiniz, neden bu sahaya girdiniz?' dediler. Biz dedik normal seyrimizi yapıyoruz. Yasak olan hiçbir yere girmedik. Haritada böyle bir yasak bölge olduğu belli değil. Burası bizim sorumluluk alanımız. Buraya giremezsiniz. Girerseniz ceza keseriz' gibi şeyler söylediler. Biz de tamam dedik, gereği neyse yapalım. Sonra bizi gemiye bıraktılar ama 3 gün gemi ile birlikte rehin kaldık. Ankara'dan yetkililer aradı. Teşekkür ederiz onlara. Denizcilik Bakanlığı'ndan ulaştılar. Bize söylemiş oldukları şey şuydu; 'Devletin bütün birimleri, güçleri sizin arkanızda.' Bu gerçekten onur ve gurur verici bir durum."

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ