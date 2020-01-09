Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, Başkan Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Libya'da ateşkes için İstanbul'dan yaptığı çağrıyı Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti kabul etti.
Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından önerilen ateşkes çağrısını kabul etti.
Habertürk'te yer alan habere göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve hükümetle beraber çalışan Yüksek İstişare Konseyi'nin ateşkes çağrısına uyma kararı aldığını açıkladı.
Yüksek İstişare Konseyi üyeleri, Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve sonrasındaki süreç için de destek beklediklerini ifade etti.
Konsey üyeleri Berlin Konferansı sürecine açık bir şekilde destek vereceklerini de sözlerine ekledi.
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