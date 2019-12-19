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19 Aralık 2019 Perşembe 17:01:11 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 17:17:35

Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek iddiası

Arap medyasının geçtiği son dakika haberine göre, Libya Akdeniz mutabakatı imzaladığı Türkiye'den askeri destek talep edecek.

Arap medyasının iddiasına göre ülkenin meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), asker konuşlandırması için Ankara'ya talepte bulunma kararı aldı.

"BAŞKAN ERDOĞAN 'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ' DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

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