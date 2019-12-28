Libya Tezkeresi TBMM’de görüşülecek

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakatı Hükümeti arasında 27 Kasım'da İstanbul'da 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ve 'Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı. İki mutabakat muhtırasının da TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile birlikte Libya'dan gelen çağrıdan sonra Ankara Libya'ya asker göndermeyi de gündemine aldı.

VEKİLLERE LİBYA ÇAĞRISI

Milletvekillerine gönderilen bilgilendirme metninde, "Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'de toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 26 Aralık'ta AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız" dedi. Erdoğan, TBMM'nin 8 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara vermesi nedeniyle de tezkereyi 8 ya da 9 Ocak'ta TBMM'den geçireceklerini ve davete icabet edeceklerini söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 27 Aralık'ta Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda "Libya Hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti" ifadelerini kullandı.