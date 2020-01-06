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06 Ocak 2020 Pazartesi 22:07:55 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 22:18:36

Libya Tezkeresi Portakal'ı gerdi

Fatih Portakal, Türkiye'nin Akdeniz'de söz sahibi olmak için attığı adımlardan en az emperyalist ülkeler kadar çok rahatsız oldu!

Libya'da BM tarafından tanınan hükümetin isteği üzerine ve o ülkeye Türk askeri de gönderilmesine imkan sağlayan tezkere Portakal'ı gerdi. Libya Tezkeresi'ni hazmedemeyen FOX TV sunucusu Portakal,Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı! Libya'da sivilleri katleden darbeci general Hafter'e ilişkin tek kelime etmeyen FOX TV sunucusu, Türkiye'nin o ülkeye davet ile gittiğini görmezden gelerek skandala imza attı ve "Bu işler petrol için" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar, bölge üzerinde emelleri olan emperyalistleri olduğu kadar ülkemizdeki sözcülerini de çileden çıkarıyor.

Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalayan Türkiye, doğal olarak bu ülkelerin hedefi haline geldi. Libya Mutabakatı ile dünyaya adeta ders veren Türkiye, bu hamlesi ile içerideki bazı odakların da saldırılarına maruz kalıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Orada ne işimiz var" sözlerinden sonra şimdi de FOX TV sunucusu Fatih Portakal ortaya çıktı.

FATİH PORTAKAL TÜRKİYE'Yİ BU AÇIKLAMALARLA SUÇLADI:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"

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