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02 Ocak 2020 Perşembe 14:39:12 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 15:11:40

Gözler Meclis'te! Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı - TBMM Canlı izle

Libya tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Oylamada, katılanların salt çoğunluğu aranacak. Tam kadro katılımda AK Parti ve MHP’nin desteği yeterli. CHP, İYİ Parti ve HDP ise tezkereye ret oyu veriyor.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yeni yılın ilk mesai gününde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor.

"MİLLİ ÇIKARLAR İÇİN GEREKLİ" VURGUSU

İktidar, tezkerede Libya'ya asker gönderilmesinin gerekçelerini sıraladı.

"Milli çıkarlar için gerekli" vurgusu yapıldı.

 Mehmetçik, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları engelleyecek. Libya halkına insani yardım ulaştıracak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği verecek. 

Türk askerinin Libya'daki görevine dair sınır ve kapsam Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. 

Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkede bulunması için 1 yıl süreyle izin isteniyor. 

TEZKERENİN MECLİS'TEN GEÇMESİ İÇİN ÇOĞUNLUK OYU YETERLİ 

AK Parti adına Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MHP'den de Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz alacak.

Konuşmaların ardından Libya tezkeresi oylanacak. Tezkerenin Meclis'ten geçebilmesi için, oturuma katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun evet oyu kullanması gerekiyor.

MHP tezkereye tam destek veriyor. CHP ve HDP ise hayır oyu kullanacak. Saadet Partisi'nin 2 milletvekilinin de "evet" oyu kullanacağı öğrenildi.

İYİ PARTİ 'HAYIR' DİYECEK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oy birliği ile tezkereye hayır oyu vereceklerini açıkladı.

(TRT Haber)

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