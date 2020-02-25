Libya şehitleri için neden mi tören düzenlenmedi! Çünkü onlar 'İsimsiz kahramanlar' ve siz bunu anlayamazsınız

Geçtiğimiz günlerde Libya'da bulunan Askerlerimizin darbeci Hafter güçleri ile girdiği çatışmada 2 askerimiz şehit olmuş Hafter saflarında yer alan 100'e yakın milis etkisiz hale getirilmişti.

ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN MİDE BULANDIRAN DEZENFORMASYON

Bu gelişme sonrası sosyal medyada belli kesimler tarafından şehitlerimiz üzerinden algı operasyonu başlatıldı. Yapılan açıklamaya rağmen kimi sosyal medya hesabından 16, kimi sosyal medya hesabından ise daha farklı rakamlar dillendirilerek şehitlerimizin sayısının daha fazla olduğu yalanı yayılmaya başlamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT KONUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamalarda kendisine yöneltilen Libya sorusuna da, "Bizim kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı açıkladım, Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Evet var. Ne Bay Kemal; şunu da sordu ya. Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var ki Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydalar var. Ve ortak paydalar içerisinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Suriye'de bizimle beraber. Bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı şeref telakki ediyorlar. Oraya gidişlerinin manevi boyutu da var ama bundan Bay Kemal anlamaz." şeklinde cevap verdi.

NEDEN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENMEDİ?

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamalar sonrası şimdi de sosyal medyada "Madem iki şehit var neden tören düzenlenmedi?" gibi çarpıtmaya yönelik sorular sorulmaya başlandı.

Bu sorunun cevabını ise Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt cevapladı. Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Libya'daki iki şehidimizin üzerinden 2-3 gündür yapılan "niye törensiz gömüldü" sözlerini anlamak mümkün değil. MİT mensuplarının cenazeleri son görevlerini yapmak isteyen arkadaşları deşifre olmasın diye törensiz defnedilir. O yüzden onlara "isimsiz kahramanlar" denir." ifadelerini kullandı.







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