26 Aralık 2019 Perşembe 14:27:43 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 14:33:40
Libya: Savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz
Libya Ulusal mutabakat Hükümeti, Trablus'ta savaşın tırmanması durumunda Türkiye'den yardım isteyeceklerini duyurdu
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, "Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz" açıklaması yaptı.
Ayrıntılar geliyor….
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