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16 Ocak 2020 Perşembe 09:07:38 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 09:12:45

Libya konferansına Yunanistan davet edilmedi: Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan yok!

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Libya konferansına Yunanistan'ın çağrılmaması Atina'da tepki ve eleştirilere neden oldu. "Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA), "Konferansa Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan davet edilmedi. Hükümet, Türkiye’nin uluslararası alanda tek başına kaldığını söylüyor, ama pek öyle olmadığı görülüyor." dedi

Yunanistan’ın pazar günü Berlin’de yapılacak Libya Konferansı’na davet edilmemesi, Atina’da hem tepki hem de endişe yarattı. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in daha önce “Libya, coğrafi açıdan Türkiye’nin değil, bizim komşumuzdur. Dolayısıyla, bu ülkedeki gelişmelerde söz sahibi olmak istiyoruz. Libya Konferansı’na katılmak istiyoruz” şeklindeki açıklamalarına ve Berlin nezdindeki girişimlere rağmen Atina’ya davet gelmedi. Yunan muhalefeti bunun üzerine hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.

Hürriyet'te yer alan haberde, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) “Konferansa Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan davet edilmedi. Hükümet, Türkiye’nin uluslararası alanda tek başına kaldığını söylüyor, ama pek öyle olmadığı görülüyor. Yunanistan, egemenlik haklarını ilgilendiren bir konferansa katılamayacak. Hükümetin sorumluluğu büyük” dedi. Bu arada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat protokolüne karşı bölgede “ittifak” kurma çabasına giren Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fas’ı ziyaret etti. Dendias, Cezayir ve Tunus’a da gidecek.

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