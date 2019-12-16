16 Aralık 2019 Pazartesi 16:28:58 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:33:04
Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması TBMM'de kabul edildi
Türkiye ile Libya arasındaki "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edildi.
Türkiye ile Libya arasındaki “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Mutabakat 25 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.
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