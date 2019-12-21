21 Aralık 2019 Cumartesi 16:37:15 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 17:34:12
Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM'de kabul edildi
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP nin oyları ile kabul edildi. Meclis'teki oylamada 269 kabul, 125 ret oyu verildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Akdeniz'de Türkiye'yi engelleme çabası! Kirli ittifak devrede
- Türkiye’den İsrail’in 'suç ortakları'na mesaj
- Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM'de kabul edildi
- Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz
- Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti?