Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM'de kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP nin oyları ile kabul edildi. Meclis'teki oylamada 269 kabul, 125 ret oyu verildi.

(AA)